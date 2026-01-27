12-летний мальчик пропал без вести на популярном пляже для серферов

Ребенок пропал без вести на популярном пляже для серферов в Австралии. Об этом пишет издание Perth Now.

25 января 12-летний Дэнни отдыхал на пляже Венус-Бей в штате Виктория с семьей. Последний раз его видели около 11:30 утра, когда он зашел в воду. До 13:00 родственники пытались найти ребенка сами, к ним подключились представители общественности. После на место были вызваны экстренные службы.

Известно, что в настоящее время поиски прекращены. Полиция работает над извлечением тела мальчика. Государственное агентство «Парки Виктории», управляющее системой природных территорий штата, сообщило, что пляж Венус-Бей является популярным местом среди серферов, однако он опасен для купания, так как не патрулируется спасателями. Также в этом районе часто наблюдают сильное течение.

