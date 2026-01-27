Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:25, 27 января 2026Путешествия

12-летний мальчик пропал без вести на популярном пляже для серферов

Perth Now: 12-летний мальчик пропал во время купания на пляже в Австралии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ArliftAtoz2205 / Shutterstock / Fotodom

Ребенок пропал без вести на популярном пляже для серферов в Австралии. Об этом пишет издание Perth Now.

25 января 12-летний Дэнни отдыхал на пляже Венус-Бей в штате Виктория с семьей. Последний раз его видели около 11:30 утра, когда он зашел в воду. До 13:00 родственники пытались найти ребенка сами, к ним подключились представители общественности. После на место были вызваны экстренные службы.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
15 января 2026

Известно, что в настоящее время поиски прекращены. Полиция работает над извлечением тела мальчика. Государственное агентство «Парки Виктории», управляющее системой природных территорий штата, сообщило, что пляж Венус-Бей является популярным местом среди серферов, однако он опасен для купания, так как не патрулируется спасателями. Также в этом районе часто наблюдают сильное течение.

Ранее на трассе горнолыжного курорта в Австрии 14-летний лыжник упал со склона на глазах у отца и не выжил. Он пролетел семь метров вниз и ударился головой о каменную осыпь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Туристы из разных стран устроили драку у бара в Таиланде и попали на видео

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    В Киеве похвалили состав российской делегации на переговорах в ОАЭ

    Россиян предупредили о рисках цифровых сделок с жильем

    Все старые iPhone обновили

    Диетолог предупредила о вызывающих отеки привычках

    12-летний мальчик пропал без вести на популярном пляже для серферов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok