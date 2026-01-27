Реклама

14-летний лыжник упал со склона на глазах у отца и туристов и не выжил

Bild: 14-летний мальчик не выжил на горнолыжном курорте Фойеркогель в Австрии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dominic Ebenbichler / Reuters

Подросток упал с горнолыжного склона на глазах у отца и не выжил. Об этом сообщило издание Bild.

Это произошло 26 января на семейной трассе курорта Фойеркогель в Австрии. Отец и 14-летний сын были туристами из Чехии и катались на горе в компании из 18 соотечественников. Во время маневра несовершеннолетний лыжник съехал в сторону, пролетел семь метров вниз и ударился головой о каменную осыпь. При этом разбился его защитный шлем.

Подросток получил не совместимые с жизнью травмы головы. Спасатели безуспешно пытались реанимировать его в течение часа. «Проблема в том, что в настоящее время рядом со склонами нет снега, который мог бы смягчить последствия такого серьезного удара», — сообщил представитель полиции.

Ранее 14-летний лыжник насмерть сбил отдыхавшего на горнолыжном курорте в Европе мужчину. Трагедия также произошла на горном склоне в Австрии.

