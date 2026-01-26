14-летний лыжник насмерть сбил отдыхающего на горнолыжном курорте в Европе мужчину

Мужчина не выжил на горнолыжном курорте в Австрии после столкновения с лыжником

Отдыхающий на горнолыжном курорте в Европе подросток насмерть сбил мужчину, катаясь на лыжах. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел 24 января на горном склоне Шмиттенхеэ в Австрии. 14-летний ирландец на большой скорости врезался в 49-летнего посетителя туристической базы. После столкновения лыжник скрылся с места происшествия, а мужчина не выжил.

Полиция начала поиски мальчика, которого, по словам очевидцев, на бегство подстрекала его мать. Однако вскоре турист самостоятельно сдался офицерам. Он также получил травму бедра. Расследование точных причин кончины потерпевшего продолжается.

Ранее восемь лыжников не выжили при сходе лавин в Альпах. Трое из них стали жертвами стихии вне трассы в районе Понгау недалеко от Зальцбурга. Еще двое отдыхающих получили серьезные травмы.