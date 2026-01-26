Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:36, 26 января 2026Путешествия

14-летний лыжник насмерть сбил отдыхающего на горнолыжном курорте в Европе мужчину

Мужчина не выжил на горнолыжном курорте в Австрии после столкновения с лыжником
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Olena Tur / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающий на горнолыжном курорте в Европе подросток насмерть сбил мужчину, катаясь на лыжах. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел 24 января на горном склоне Шмиттенхеэ в Австрии. 14-летний ирландец на большой скорости врезался в 49-летнего посетителя туристической базы. После столкновения лыжник скрылся с места происшествия, а мужчина не выжил.

Материалы по теме:
Отдых на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии: цены в сезоне 2025-2026, трассы, как добраться
Отдых на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии:цены в сезоне 2025-2026, трассы, как добраться
26 декабря 2025
Лучшие горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья: топ мест, где можно покататься в зимний сезон 2025-2026
Лучшие горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья:топ мест, где можно покататься в зимний сезон 2025-2026
29 декабря 2025

Полиция начала поиски мальчика, которого, по словам очевидцев, на бегство подстрекала его мать. Однако вскоре турист самостоятельно сдался офицерам. Он также получил травму бедра. Расследование точных причин кончины потерпевшего продолжается.

Ранее восемь лыжников не выжили при сходе лавин в Альпах. Трое из них стали жертвами стихии вне трассы в районе Понгау недалеко от Зальцбурга. Еще двое отдыхающих получили серьезные травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    ВСУ осуществили массированный налет беспилотниками на регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok