Восемь лыжников не выжили при сходе лавин в Альпах

The Sun: Восемь туристов не выжили при сходе двух лавин в австрийских Альпах

Восемь туристов на лыжах не выжили при сходе двух лавин в австрийских Альпах. Об этом пишет издание The Sun.

Трое из них стали жертвами стихии вне трассы в районе Понгау недалеко от Зальцбурга. Еще двое отдыхающих получили серьезные травмы.

В тот же день вторая лавина сошла в долине Гаштайн, в результате чего не выжили еще пятеро туристов. Один лыжник смог избежать трагического исхода и даже не получил увечий. Сообщается, что обе лавины сошли на высоте 7200 футов (2,1 тысячи метров).

Ранее в австрийских Альпах при сходе лавины не выжил 12-летний турист. Мальчик прибыл на горнолыжный курорт из Чехии.