В России нашли способ улучшить дороги

Мишустин поручил «Росавтодору» повышать качество дорог с помощью цифровых технологий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил «Росавтодору» повышать качество автомобильных дорог в стране с помощью цифровых технологий. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин дал поручение во время встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. «Надо и далее расширять практику применения современных цифровых продуктов, используя для этого, в первую очередь, отечественные разработки, чтобы на новой технологической основе обеспечивать развитие автомобильных дорог, повышать качество и срок их службы», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что на вопрос стоит обратить особое внимание. По его словам, дороги значительно влияют на экономический рост в России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует оплачивать дорогу Армении в Евросоюз.