ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 4 июня 2026Экономика

В России нашли способ улучшить дороги

Мишустин поручил «Росавтодору» повышать качество дорог с помощью цифровых технологий
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил «Росавтодору» повышать качество автомобильных дорог в стране с помощью цифровых технологий. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин дал поручение во время встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. «Надо и далее расширять практику применения современных цифровых продуктов, используя для этого, в первую очередь, отечественные разработки, чтобы на новой технологической основе обеспечивать развитие автомобильных дорог, повышать качество и срок их службы», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что на вопрос стоит обратить особое внимание. По его словам, дороги значительно влияют на экономический рост в России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует оплачивать дорогу Армении в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров удивился заявлениям Рубио о позиции России по Украине

    Россиянам перечислили модную обувь на лето

    Популярный напиток связали с ускорением старения организма

    «Мемориал» и более 30 его структур признаны террористическими в России

    Сын Олега Табакова отказался сравнивать себя с отцом

    Лавров высказался о готовности к переговорам по Украине

    Варламов прокомментировал статьи о себе в российских СМИ

    Самолет упал носовой частью на асфальт в аэропорту

    Россиянин силой дотащил плачущего мальчика до качелей и ударил головой о них

    В России высказались о переброске «полка смерти» ВСУ в Сумскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok