ПМЭФ-2026. День второй

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16:04, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Министр транспорта оценил изменение правил использования электросамокатов в городах

Министр транспорта Никитин: Наша задача — это не запрещать что-то
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: View Apart / Shutterstock / Fotodom  

Министр транспорта России Андрей Никитин раскрыл как в ведомстве относятся к идее менять правила использования электросамокатов в больших городах. Об этом по время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Наша задача — это не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное передвижение пешеходов по тротуарам», — сказал и добавил, что в ведомстве работаю над тем, как это сделать.

Ранее партия «Справедливая Россия» выступила с предложением исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны.

«Устали люди от лихачей-самокатчиков на тротуарах. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорил председатель Сергей Миронов.

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