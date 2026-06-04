Министр транспорта оценил изменение правил использования электросамокатов в городах

Министр транспорта Никитин: Наша задача — это не запрещать что-то

Министр транспорта России Андрей Никитин раскрыл как в ведомстве относятся к идее менять правила использования электросамокатов в больших городах. Об этом по время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Наша задача — это не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное передвижение пешеходов по тротуарам», — сказал и добавил, что в ведомстве работаю над тем, как это сделать.

Ранее партия «Справедливая Россия» выступила с предложением исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны.

«Устали люди от лихачей-самокатчиков на тротуарах. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорил председатель Сергей Миронов.