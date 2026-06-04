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16:07, 4 июня 2026ПутешествияЭксклюзив

В Минтрансе высказались о возобновлении полетов на Ближний Восток

Глава Минтранса о возобновлении полетов на Ближний Восток: Мы исходим из позиции коллег
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Алина Черненко
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин высказался о возобновлении полетов россиян на Ближний Восток. Свою позицию он озвучил в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Собеседник издания отметил, что соотечественники смогут снова летать в регион, когда местные авиационные власти решат, что это безопасно. «Мы находимся с ними в контакте, но Safety first — принцип авиации. Мы исходим из позиции коллег», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские туристы отложили бронирование летних туров за рубеж из-за кризиса на Ближнем Востоке. Их стали интересовать новые направления: Вьетнам, Таиланд и Китай.

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