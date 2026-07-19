Зеленского сравнили с английской королевой

Мирошник: На роль Зеленского на Украине никто не претендует

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сравнил положение президента Украины Владимира Зеленского с положением английской королевы. Его цитирует РИА Новости.

По словам Мирошника, на роль самого Зеленского на Украине сейчас никто не претендует — дипломат считает его положение декоративным. «Зеленский нужен как английская королева в кавычках. А вот стремление контролировать финансы в огромных объемах, выделяемых Киеву… вот это является главным предметом споров и соответствующих действий», — сказал посол.

Эксперт также предположил, что Зеленский на фоне интенсивного общения с руководством Евросоюза и «Евротройки» решил, что усилил свои позиции и может ликвидировать последствия компромиссов, на которые вынужден был пойти после столкновений с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и «Миндичгейта».

В ноябре 2025 года НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. Среди обвиненных оказался соратник Зеленского, предприниматель Тимур Миндич, фигурантом дела также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

В мае Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас бизнесмен находится в Израиле.

В июле 2026 года Зеленский выразил намерение еще раз сменить правительство. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Миндича.