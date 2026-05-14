Россияне отложили бронирование летних туров за рубеж из-за кризиса на Ближнем Востоке

«Коммерсантъ»: Ситуация на Ближнем Востоке изменила спрос россиян на туры

Российские туристы отложили бронирование летних туров за рубеж из-за кризиса на Ближнем Востоке, также их стали интересовать новые направления. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«На бронирование летних туров в апреле-мае по зарубежным направлениям серьезно повлияли кризис в Персидском заливе, нестабильная работа стыковочных аэропортов этого региона и выпадение из продаж ОАЭ», — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Также ситуация на Ближнем Востоке изменила спрос россиян на туры. Уточняется, что они устремились во Вьетнам, Таиланд и Китай. Также положительную динамику показали Мальдивы.

Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус объяснил популярность Азии отложенным спросом и уверенностью россиян на направлениях, где логистика остается стабильной и понятной. При этом спрос на путешествия по России назвали неоднородным — причиной назвали осторожное отношение туристов к лишним тратам в этом сезоне.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в Румынию. Так, спрос на отели в стране в летний период вырос на 280 процентов.