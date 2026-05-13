14:01, 13 мая 2026

Россияне массово устремились в Румынию

OneTwoTrip: Спрос на отели в Румынии вырос на 280 процентов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россияне массово устремились в Румынию — спрос на отели в стране в летний период вырос на 280 процентов. Это следует из исследования сервиса OneTwoTrip, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Второй по росту спроса стала Канада, где количество бронирований увеличилось на 275 процентов. На третьем месте расположилась Абхазия, интерес к объектам размещения вырос на 95 процентов. Положительная динамика наблюдается в Сербии (плюс 65 процентов), Китае (плюс 59 процентов), на Мальте (плюс 50 процентов), в Турции (плюс 43 процента), Черногории (плюс 40 процентов), Марокко (плюс 38 процентов) и на Кипре (плюс 33 процента).

Резко возросший интерес к Румынии связывают с возможной новой ролью страны для россиян. Сообщается, что многие из них используют ее в качестве точки, через которую легче попасть в Европу. Канада же привлекает соотечественников природой и высоким качеством жизни, а Абхазия — невысокими ценами и отсутствием визовых требований. Интерес к Черногории связан с новостями о том, что государство может войти в состав Шенгенской зоны.

Ранее была раскрыта самая популярная страна Европы для отдыха россиян. Ей стала Италия.

