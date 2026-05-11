19:15, 11 мая 2026Мир

Стало известно об отказе нескольких стран Европы передать Украине ракеты для Patriot

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Несколько европейских стран отказались передавать Украине ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом стало известно Washington Post.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа подтолкнула несколько европейских стран отправить Украине свои собственные запасы ракет Patriot, хотя некоторые отказались из-за опасений, что это подорвет их собственную обороноспособность», — передает издание, ссылаясь на свои источники.

Как отмечает WP, Украина почти полностью исчерпала запасы перехватчиков PAC-3 для ПВО Patriot, за исключением нескольких единиц.

Ранее стало известно, что компания BlueBird Tech, которая производит на Украине «Бебрадрон», попытается создать отечественный аналог зенитно-ракетного комплекса Patriot.

