Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:33, 2 мая 2026

На Украине попытаются создать свой аналог Patriot

Defence Express: На Украине попытаются создать свой аналог ЗРК Patriot
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Компания BlueBird Tech, которая производит на Украине «Бебрадрон», попытается сздать отечественный аналог зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Defence Express.

«Украина на фоне яростного дефицита ракет к Patriot хочет поскорее создать собственный аналог этого ЗРК, чтобы в будущем минимизировать зависимость от зарубежных поставок», — говорится в статье.

Ожидается, что ЗРК будет способен перехватывать не только дроны, но и крылатые и даже баллистические ракеты. Компания не раскрывает подробноси о своих планах и не делится характеристиками разработки. Однако известно, что уже ведется активный поиск специалистов и инженеров, которые займутся этим проектом.

Ранее стало известно, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наводят ужас на украинскую армию в тылу. Скорость «Кинжалов» составляет 10 Махов, и системы ПВО противника, в том числе и американские Patriot, просто не успевают на них среагировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok