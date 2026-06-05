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00:00, 5 июня 2026Мир

Захарова предупредила ЕС о последствиях размещения ядерного оружия Франции

Захарова предупредила ЕС о последствиях размещения ядерного оружия Франции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европейские страны, разместив у себя ядерное оружие Франции, станут приоритетными целями в случае агрессии против России, однако они этого пока не понимают. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью «Российской газете» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Европейские страны, предоставляя базы для стратегической авиации Франции и допуская возможность размещения ядерного оружия, становятся приоритетными целями в случае агрессии против нашей страны», — сказала Захарова.

Она добавила, что Париж, вероятно, хочет привлечь Евросоюз к финансированию модернизации своего ядерного арсенала, так как экономика Франции сейчас находится не в лучшем состоянии.

В марте глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает политику ядерного сдерживания. Он распорядился увеличить количество ядерного оружия.

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