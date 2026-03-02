Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. Об этом французский лидер заявил во время выступления на базе подводных лодок в Бретани.

«Я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы пресечь любые спекуляции, мы больше не будем сообщать данные о размерах нашего ядерного арсенала», — сказал он.

По его словам, Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ядерный план президента Франции является частью войны против России. Он предупредил, что цель этого шага 1 превращение ЕС в государство посредством войны, уничтожение национальных государств и Франции, а также создание ​«европейской армии».