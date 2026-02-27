Реклама

План Макрона по ядерному оружию связали с войной с Россией

Филиппо: Ядерный план Макрона является частью войны против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона является частью войны против России. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «раскрыл все карты» и рассказал, что Европарламент проголосовал за отправку многонациональных сил на Украину.

«(Скандальная) европеизация нашего ядерного сдерживания, о которой Макрон объявит в понедельник, является частью этого плана войны против России», — написал он.

По словам политика, целью этого шага является превращение ЕС в государство посредством войны, уничтожение национальных государств и Франции, а также создание ​«европейской армии».

Ранее стало известно, что Макрон планирует произнести речь, в которой предложит остальным европейским союзникам ядерную защиту со стороны Парижа. Уточняется, что речь французского лидера станет «переломным этапом».

