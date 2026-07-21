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07:45, 21 июля 2026Бывший СССР

Боец ВСУ застрелил пытавшихся обмануть российских военных сослуживцев

РИА Новости: Боец ВСУ застрелил пытавшихся обмануть российских военных сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащий 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, которые пытались обмануть российских бойцов. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

Согласно имеющейся информации, во время стрелкового боя в районе села Артельное в Харьковской области была уничтожена группа украинских солдат, один военный был взят в плен.

Уточняется, что сдавшийся украинский боец застрелил двух сослуживцев, пытавшихся убедить российских штурмовиков в своей готовности сложить оружие и вынудить их выйти на заминированный участок.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сергиенко призвал своих подчиненных сложить оружие, получив агитационную листовку с инструкцией по сдаче в плен. После начала штурма позиций украинских военных российскими бойцами Сергиенко решил сдаться.

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