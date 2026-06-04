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19:52, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали доступный суперфуд для сосудов и кишечника

Диетолог Макиша заявила, что чечевица полезна для сосудов и кишечника
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Доктор Марина Макиша / YouTube

Диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доступный продукт, полезный для сосудов и кишечника. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Макиша уточнила, что речь идет о чечевице. «Это самый настоящий суперфуд для тех, кто хочет, чтобы и сосуды были хорошие, и кишечник нормально работал», — заявила врач.

По ее словам, продукт снижает уровень «плохого» холестерина в крови и повышает «хороший». Благодаря этому эффекту чечевица снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула диетолог. Агапкин добавил, что продукт также богат белком, который защищает сосуды.

Кроме того, в чечевице содержится много клетчатки, отметила Макиша. Если человек съедает в день достаточное количество клетчатки, то его пищеварительная система работает нормально, заключила диетолог.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Романова перечислила продукты, укрепляющие сосуды. К ним специалист отнесли киви, петрушку и шпинат.

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