Россиянам назвали доступный суперфуд для сосудов и кишечника

Диетолог Макиша заявила, что чечевица полезна для сосудов и кишечника

Диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доступный продукт, полезный для сосудов и кишечника. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Макиша уточнила, что речь идет о чечевице. «Это самый настоящий суперфуд для тех, кто хочет, чтобы и сосуды были хорошие, и кишечник нормально работал», — заявила врач.

По ее словам, продукт снижает уровень «плохого» холестерина в крови и повышает «хороший». Благодаря этому эффекту чечевица снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула диетолог. Агапкин добавил, что продукт также богат белком, который защищает сосуды.

Кроме того, в чечевице содержится много клетчатки, отметила Макиша. Если человек съедает в день достаточное количество клетчатки, то его пищеварительная система работает нормально, заключила диетолог.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Романова перечислила продукты, укрепляющие сосуды. К ним специалист отнесли киви, петрушку и шпинат.