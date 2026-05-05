Россиянам назвали укрепляющие сосуды продукты

Врач Романова заявила, что петрушка, шпинат и киви укрепляют сосуды

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Романова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислила продукты, которые положительно влияют на сосуды. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Романова рассказала, что продукты, богатые витамином K, укрепляют стенки сосудов. К ним она отнесла петрушку, шпинат и белокочанную капусту. Они также улучшают свертываемость крови, уточнила врач.

Кроме того, Романова заявила, что для сосудов полезен витамин С. Она объяснила, что этот витамин играет важную роль в синтезе коллагена — белка, который обеспечивает прочность сосудов. В числе продуктов, содержащих его, специалистка назвала киви, болгарский перец и черную смородину.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова раскрыли три врага сосудов. В частности, они заявили, что сосуды разрушаются из-за гипертонии.

Перед этим врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала блюдо, которое защищает сердце и сосуды. По ее словам, таким свойством обладает чечевичный суп.