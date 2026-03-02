Реклама

Малышева назвала защищающий сердце и сосуды суп

Врач Малышева заявила, что чечевичный суп помогает похудеть и защищает сердце
Олег Давыдов
Фото: FOTOADICTA / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовали россиянам включить в рацион чечевичный суп для защиты сердца и сосудов. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, они также заявили, что это блюдо помогает похудеть.

Гандельман рассказал, что в состав супа входят чечевица, томаты, сельдерей, чеснок и вода. По его словам, в сельдерее и томатах содержатся вещества, которые расширяют сосуды. Благодаря этому артериальное давление снижается, отметил врач.

Кроме того, как сообщил Гандельман, чечевица богата грубым волокном, которое предупреждает развитие атеросклероза. «У нас в культуре нет чечевицы. Вообще нет бобовых у русских людей. Это неправильно», — добавила Малышева и назвала чечевичный суп своим любимым.

Также она указала, что этот суп поможет избавиться от лишнего веса. «Это супернизкокалорийный суп, в 100 граммах порядка 40 килокалорий», — объяснила врач.

Ранее Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин в программе «Жить здорово!» назвали суп, который защитит от рака. Кроме того, как рассказали специалисты, он поможет справиться с болью в животе.

