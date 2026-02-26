Россиянам назвали защищающий от рака суп

Врач Городокин заявил, что тыквенный суп с овсянкой защищает от рака кишечника

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали суп, который избавит от болей в животе и защитит от рака кишечника. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева посоветовала россиянам включить в рацион суп, состоящий из трех ингредиентов: тыквы, овсяных хлопьев и имбиря. Городокин объяснил, что в тыкве есть пектин — клетчатка, которая нормализует стул и снимает боль в животе.

В другом компоненте супа — овсянке — содержится большое количество грубых волокон, заявил гастроэнтеролог. Благодаря им блюдо снижает риск развития рака прямой кишки, подчеркнул он.

