Россиянам назвали защищающий от рака суп

Врач Городокин заявил, что тыквенный суп с овсянкой защищает от рака кишечника
Фото: Rob Wingate / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали суп, который избавит от болей в животе и защитит от рака кишечника. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева посоветовала россиянам включить в рацион суп, состоящий из трех ингредиентов: тыквы, овсяных хлопьев и имбиря. Городокин объяснил, что в тыкве есть пектин — клетчатка, которая нормализует стул и снимает боль в животе.

В другом компоненте супа — овсянке — содержится большое количество грубых волокон, заявил гастроэнтеролог. Благодаря им блюдо снижает риск развития рака прямой кишки, подчеркнул он.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл блюдо, снижающее артериальное давление. Он рассказал, что таким эффектом обладают суточные щи, которые получили такое название из-за того, что после приготовления суп замораживают примерно на сутки.

