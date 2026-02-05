Реклама

Россиянам назвали снижающий давление суп

Врач Гандельман заявил, что суточные щи снижают давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач-кардиолог Герман Гандельман назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале суп, снижающий артериальное давление. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, уточнялось, что речь идет о щах.

В рубрике шоу, посвященной еде, ведущие передачи рассказывали о так называемых суточных, или зимних, щах, получивших такое название из-за того, что после приготовления суп замораживают примерно на сутки.

Гандельман объяснил, что в блюде содержится капуста, снижающая давление и уровень холестерина в крови. Кроме того, употребление этого овоща предупреждает развитие рака кишечника, добавил кардиолог.

Ранее диетолог Олег Кривченков назвал блюдо, которое снижает давление и защищает от инфаркта. По словам специалиста, такими свойствами обладает пшенная каша.

