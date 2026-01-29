Россиянам назвали защищающую от инфарктов и снижающую давление кашу

Диетолог Олег Кривченков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» кашу, защищающую от сердечно-сосудистых заболеваний. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что таким свойством обладает пшенная каша.

Специалист объяснил, что в 100 граммах пшенной крупы содержится 18 процентов суточной нормы магния. «Он действует на тонус сосудов, снижает артериальное давление, нивелирует риски инфарктов, инсультов и так далее», — рассказал Кривченков.

Кроме того, по его словам, пшенная каша снижает уровень «плохого» холестерина, уменьшает риски развития сахарного диабета и появления камней в желчном пузыре.

Ранее врачи Елена Малышева, Михаил Коновалов и Андрей Продеус рассказали о пользе чечевичной каши. Коновалов заявил, что это блюдо улучшает работу иммунной и пищеварительной системы и щитовидной железы.