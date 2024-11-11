Россиянам раскрыли пользу популярной каши

Врач Коновалов заявил, что чечевичная каша нормализует работу иммунной системы

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пользу чечевичной каши. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов отметил, что чечевица содержит большое количество растительного белка. «Белок нам нужен для того, чтобы наша иммунная система работала нормально, щитовидная железа, чтобы наши мышцы росли. Потому что они тоже состоят из белка. Чтобы ферменты вырабатывались в желудке, чтобы пищеварительная система работала, чтобы сосуды были эластичными», — описал офтальмолог полезные свойства этого популярного блюда. Малышева также назвала чечевицу одним из лучших продуктов с медицинской точки зрения.

Продеус, в свою очередь, заявил, что чечевичная каша содержит микроэлемент кремний, который помогает кальцию встраиваться в кости и делает их прочными.

По словам Гандельмана, чечевичная каша также богата грубыми пищевыми нерастворимыми волокнами, которые улучшают пищеварение. «Чечевица — действительно один из самых богатых клетчаткой продуктов», — добавила Малышева.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял популярный миф о кашах. Медик заявил, что не все из них повышают уровень глюкозы в крови.