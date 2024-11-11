Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:35, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу популярной каши

Врач Коновалов заявил, что чечевичная каша нормализует работу иммунной системы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пользу чечевичной каши. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов отметил, что чечевица содержит большое количество растительного белка. «Белок нам нужен для того, чтобы наша иммунная система работала нормально, щитовидная железа, чтобы наши мышцы росли. Потому что они тоже состоят из белка. Чтобы ферменты вырабатывались в желудке, чтобы пищеварительная система работала, чтобы сосуды были эластичными», — описал офтальмолог полезные свойства этого популярного блюда. Малышева также назвала чечевицу одним из лучших продуктов с медицинской точки зрения.

Продеус, в свою очередь, заявил, что чечевичная каша содержит микроэлемент кремний, который помогает кальцию встраиваться в кости и делает их прочными.

По словам Гандельмана, чечевичная каша также богата грубыми пищевыми нерастворимыми волокнами, которые улучшают пищеварение. «Чечевица — действительно один из самых богатых клетчаткой продуктов», — добавила Малышева.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял популярный миф о кашах. Медик заявил, что не все из них повышают уровень глюкозы в крови.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин хочет навести порядок на дорогах. Президент назвал три причины ДТП, которые необходимо устранить

      Россиянин угадал девять чисел и выиграл 15 миллионов рублей в лотерею

      49-летняя Шарлиз Терон пришла на благотворительный гала-вечер в откровенном наряде

      В семье поглумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки высказались о наказании для нее

      Изменение стоимости жилья в Москве оценили

      Россиянин расправился с товарищем и попал в СИЗО

      Президент Армении был доставлен в больницу

      Россияне притормозили с кредитами

      Стал известен срок лечения Гуфа в рехабе

      Россиянам раскрыли пользу популярной каши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше