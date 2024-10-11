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06:00, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли популярный миф о каше

Врач Агапкин заявил, что не все каши повышают уровень глюкозы в крови

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург развеяли в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярный миф о каше. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что ячневая каша помогает регулировать уровень глюкозы в крови. «Здесь сюрприз, потому что многие считают, что каши, поскольку они углеводы содержат, по определению должны на уровень глюкозы влиять плохо», — прокомментировал специалист эти данные.

Гинзбург уточнил, что не все каши повышают уровень сахара. Такой эффект оказывают только каши с высоким гликемическим индексом — рисовая и манная. Диетолог отнес крупы, из которых делаются эти блюда, к быстрым углеводам, а остальные — к медленным.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева опровергла утверждение о пользе каш на завтрак. Она рассказала, что кальций из молока не усваивается организмом из-за круп.

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      Мария Большакова
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