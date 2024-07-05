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10:31, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам развеяли миф о пользе каши на завтрак

Врач Малышева заявила, что кальций из молочных каш не усваивается из-за круп

Фото: Akis Fisaris / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что кальций из молочных каш не усваивается. Выпуск, в котором специалисты развеяли миф о пользе популярного завтрака, доступен на сайте телеканала.

Врачи привели в пример овсяную кашу. Продеус заявила, что молоко — это источник кальция, который необходимо употреблять для прочности костей. Овсяная крупа же, добавил Коновалов, содержит фитиновую кислоту, которая снижает уровень сахара в крови, а также может препятствовать появлению рака прямой и толстой кишки

Однако, рассказали врачи, сочетание молока и крупы не позволяют усваиваться полезному элементу из молока. «Каши, к сожалению, кальцию всасываться не дают», — констатировала Малышева.

Ранее Продеус назвал полезные для завтрака продукты. Он заявил, что в этот прием пищи нужно употреблять авокадо, курицу и хлеб.

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      Мария Большакова
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