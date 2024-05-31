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08:00, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали самые полезные продукты для завтрака

Врач Продеус заявил, что на завтрак нужно есть хлеб, курицу и авокадо

Фото: Gil Ndjouwou / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, какие продукты нужно употреблять на завтрак. Выпуск, в котором специалисты назвали самые полезные продукты, опубликован на сайте телеканала.

Малышева заявила, что на завтрак можно съесть бутерброд из хлеба, курицы, авокадо и сыра. Продеус объяснил, что в курице содержится много белка. Этот элемент обеспечивает концентрацию внимания и улучшает работу мозга, а также надолго дает ощущение сытости, подчеркнул он.

Коновалов также обратил внимание на пользу хлеба. «Хлеб — это углеводы, углеводы это сахар, а сахар — глюкоза — нужна нашему мозгу, чтобы он питался», — рассказал доктор.

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Гандельман объяснил, что к утреннему приему пищи также нужно добавлять авокадо. Оно содержит аминокислоту тирозин, благодаря которой улучшается проводимость нервных импульсов.

Вместо кофе Продеус предложил пить на завтрак какао. Гандельман объяснил, что напиток способствует расширению сосудов и обеспечивает приток крови и питательных веществ к головному мозгу.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде манной каши. По его словам, этот популярный завтрак может спровоцировать ожирение и сахарный диабет.

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      Мария Большакова
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