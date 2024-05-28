Врач предупредил о приводящем к ожирению популярном виде завтрака

Врач Мясников заявил, что манная каша приводит к ожирению и сахарному диабету

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление манной каши по утрам может приводить к ожирению и сахарному диабету. Выпуск передачи, в котором специалист предупредил о недостатке этого популярного вида завтрака, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что манная каша не содержит полезных веществ. «Там в основном быстрые углеводы, крахмал. Особой пользы нет», — объяснил доктор.

По словам врача, питание манной кашей по утрам может приводить к появлению избыточного веса, а также к диабету. Чтобы избежать этих проблем, Мясников порекомендовал есть перловую, пшенную, гречневую или овсяную кашу.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали вредным еще один популярный вид завтрака. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они призвали россиян отказаться от употребления овсянки быстрого приготовления.