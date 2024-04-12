Врачи назвали вредным популярный вид завтрака

Врач Малышева заявила, что овсянка быстрого приготовления не является полезной

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали вредным популярный вид завтрака. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они призвали россиян отказаться от употребления овсянки быстрого приготовления. Выпуски передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что овсянка быстрого приготовления не является полезной. По ее словам, в такой каше, в отличие обычной, отсутствует клетчатка, которая помогает выводить из организма канцерогены, холестерин и токсичные вещества.

Гандельман добавил, что в овсянке быстрого приготовления много углеводов. «Что делают углеводы? Они бомбардируют сосудистую стенку, делают в ней дырочки, куда заходят жир и холестерин. Так образуется бляшка, а это дорога к инфаркту, инсульту», — объяснил кардиолог.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» предупредили россиян о распространенной привычке, которая может привести к развитию деменции. Врачи рассказали, что риск старческого слабоумия повышает поздний ужин.