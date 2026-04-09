Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:48, 9 апреля 2026

Россиянам назвали три врага сосудов

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыли три главных врага сосудов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Первый враг сосудов — это артериальная гипертония. Она превращает сосуды в жесткие, ригидные, твердые трубы. Стенки напряжены, расслабиться они не могут. Сердцу приходится стараться проталкивать кровь через такие жесткие магистрали», — рассказал Агапкин.

Вторым фактором, разрушающим сосуды, является сахарный диабет, заявила Трофимова. По ее словам, глюкоза повреждает стенки сосудов, в результате чего могут образовываться пристеночные тромбы, которые препятствуют кровотоку. Третьим врагом Агапкин назвал повышенный уровень гомоцистеина. При избытке этой аминокислоты на стенках сосудов формируются холестериновые бляшки.

«Самое опасное, конечно, когда три врага объединяются и возникают осложнения. Если, например, у человека есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет и высокий уровень гомоцистеина, то риск возникновения инфаркта и инсульта возрастает в несколько раз», — подчеркнула Трофимова.

Ранее Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков в программе «О самом главном» назвали самый полезный фрукт. По их словам, этот продукт защищает от инфаркта и снижает риск развития рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok