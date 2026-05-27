Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

Продажи электрокаров Xiaomi увеличились почти на 7 %, но убытки резко подскочили

Автомобильное подразделение китайского технологического гиганта Xiaomi обнародовало финансовые итоги первого квартала 2026 года. Направление «умных» электромобилей и разработок в сфере искусственного интеллекта принесло операционный убыток в размере 3,1 миллиарда юаней (около 41 миллиарда рублей). Выручка от продаж при этом достигла 19,9 миллиарда юаней (около 261 миллиарда рублей), пишет CarNewsChina.

За квартал компания поставила клиентам 80 856 автомобилей, что на 6,6 процента больше, чем годом ранее. Доход непосредственно от реализации электромобилей достиг 19 миллиардов юаней (около 252 миллиардов рублей). Средняя цена одной проданной машины зафиксирована на отметке 235 тысяч юаней (примерно 3,1 миллиона рублей). Таким образом, каждый реализованный автомобиль приносит убыток в размере около 504 тысяч рублей. Год назад этот показатель был гораздо ниже — около 81 тысячи рублей на машину.

В компании отметили, что положительную динамику поставок обеспечила новая серия YU7. Производство первого поколения модели SU7 прекращено. К 6 мая количество подтвержденных заказов на обновленную версию SU7, вышедшую на рынок в марте, превысило 80 тысяч. Серия YU7 за десять месяцев с момента старта продаж разошлась тиражом 232 тысячи автомобилей. Модельный ряд пополнил YU7 GT, представленный 21 мая, с начальной ценой от 389 900 юаней (около 5,2 миллиона рублей).

