Папе Римскому подарили руль вместо электрокара

13:53, 27 мая 2026Авто

Папе Римскому представили первый электрокар Ferrari и подарили руль от него
Марина Аверкина

Фото: Yara Nardi / Reuters

В летней резиденции Кастель-Гандольфо для Папы Римского прошла закрытая презентация новой модели Ferrari. Льву XIV представили первый электрокар марки Luce. Его понтифику показал лично президент компании Джон Элканн, сообщает ТАСС.

Увидев машину, выполненную в небесно-голубом оттенке, Папа поинтересовался, является ли она первой четырехдверной в истории бренда. Представители Ferrari уточнили, что это дебютная пятиместная разработка марки. Лев XIV одним из первых оценил салон новинки, сев на водительское место. В память о встрече понтифику подарили рулевое колесо.

Компания Ferrari представила свой первый электрокар — пятиместную модель Luce — 26 мая. Но дебют вряд ли можно назвать удачным. Премьера не вдохновила инвесторов. Ранее стало известно, что акции Ferrari сразу же после премьеры подешевели на 6 процентов, а с начала года рыночная стоимость компании снизилась на 8,9 процента, до 73,3 миллиарда евро. Над внешним видом машины работал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Максимальная скорость машины достигает 310 километров в час. Цена новинки составляет 550 тысяч евро (около 47 миллионов рублей), что делает Luce одной из самых дорогих моделей бренда.

