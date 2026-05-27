15:10, 27 мая 2026

Москвичей предупредили о резком похолодании

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Всю текущую неделю в Москве и области будет холодно. О резком снижении температуры воздуха предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

Самыми холодными днями станут пятница и суббота, 29 и 30 мая. Днем воздух прогреется всего до плюс 11-13 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов в столице и до плюс 1-2 градусов — в области, рассказала синоптик.

Одновременно с этим на столичный регион обрушится сильный северо-западный ветер. Лето в столице начнется с осадков, добавила Позднякова. Так, 1 июня прогнозируется дождь.

«Ночью ожидается плюс 3-8 градусов, около плюс 13-18 градусов днем. Но это тоже еще не будет дотягивать до нормы», — отметила метеоролог. Потепление, которое приблизит погоду к климатической норме приедет только к концу первой пятидневки лета. К этому времени воздух прогреется до плюс 8-10 градусов ночью и до плюс 20-22 градусов — днем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что по-осеннему холодная погода задержится в Москве до конца весны.

