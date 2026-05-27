Назван срок возвращения тепла в Москву

16:13, 27 мая 2026

Синоптик Варакин: Тепло вернется в Москву и область в первой декаде июня
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Летнее тепло вернется в Москву и область в первой декаде июня. Такой срок наступления комфортной погоды назвал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1».

Самыми холодными днями станут четверг и пятница, 28 и 29 мая, отметил синоптик. Тем не менее, лето наступит достаточно быстро. «Уже 1–2 июня регион начнет выбираться из "холодного плена". На юге Подмосковья и в центре Москвы ожидается плюс 22 градуса. А настоящий летний прорыв произойдет в первой декаде июня», — подчеркнул Варакин.

По прогнозам метеоролога, есть большая вероятность, что с 4-5 по 7-9 июня воздух днем прогреется до плюс 28 градусов.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила что в ближайшие дни в столице и области похолодает до плюс 1 градуса ночью. Днем воздух не прогреется выше отметок плюс 11-13 градусов.

