Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 27 мая 2026Мир

В США попытались скрыть неудобную правку об операции в Иране

Intercept: США изменили данные по раненым военным после новых ударов по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Пентагон внес изменения в статистику по жертвам и раненым в конфликте с Ираном американским военнослужащим, несмотря на действующее прекращение огня. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на данные военного министерства.

«Согласно официальной статистике Пентагона, нынешнее число потерь составляет 423 человека, что на три раненых больше по сравнению с последней официальной сводкой военного ведомства, которую опубликовали в прошлую пятницу», — отмечается в материале.

Согласно полученным изданием данным, изменения были зафиксированы во вторник, 26 мая, спустя несколько часов после того, как Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану «в целях самообороны».

Как отмечает американское издание, по состоянию на 8 апреля, когда администрация президента США Дональда Трампа и Иран договорились о прекращении огня, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих составляло 385 человек. Затем показатель вырос до 428, а уже 21 апреля общий показатель опустился до 413. При этом Пентагон не предоставил объяснений изменения данных.

Ранее в CENTCOM заявили, что американские военные нанесли удары по югу Ирана. Отмечается, что США предприняли такие действия в целях самообороны для защиты своих военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян ответил на угрозы России о поставках газа

    В ЕС задумали ограничить право вето для одной группы стран

    Турист описал нападение мигрантов у отеля в Европе словами «я думал, они меня убьют»

    Бывший депутат Рады предложил решить политические вопросы ударом «Орешника»

    В России продадут очень дорогой Land Cruiser 2017 года

    Названы замедляющие клеточное старение напитки

    Доктор Мясников рассказал о ночных кошмарах из-за работы

    Хакер выдал командование ВМС США за женщину в соцсети Х

    В Минфине допустили сохранение порога освобождения от одного налога

    Турист привез в Россию цветок из Вьетнама и стал фигурантом дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok