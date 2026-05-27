В США попытались скрыть неудобную правку об операции в Иране

Intercept: США изменили данные по раненым военным после новых ударов по Ирану

Пентагон внес изменения в статистику по жертвам и раненым в конфликте с Ираном американским военнослужащим, несмотря на действующее прекращение огня. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на данные военного министерства.

«Согласно официальной статистике Пентагона, нынешнее число потерь составляет 423 человека, что на три раненых больше по сравнению с последней официальной сводкой военного ведомства, которую опубликовали в прошлую пятницу», — отмечается в материале.

Согласно полученным изданием данным, изменения были зафиксированы во вторник, 26 мая, спустя несколько часов после того, как Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану «в целях самообороны».

Как отмечает американское издание, по состоянию на 8 апреля, когда администрация президента США Дональда Трампа и Иран договорились о прекращении огня, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих составляло 385 человек. Затем показатель вырос до 428, а уже 21 апреля общий показатель опустился до 413. При этом Пентагон не предоставил объяснений изменения данных.

Ранее в CENTCOM заявили, что американские военные нанесли удары по югу Ирана. Отмечается, что США предприняли такие действия в целях самообороны для защиты своих военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.