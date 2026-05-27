Канадский тренер предложил чествовать чемпионов КХЛ в Кремле

Канадский тренер «Локомотива» Пелино предложил чествовать чемпионов КХЛ в Кремле

Канадский тренер ярославского «Локомотива» Майк Пелино предложил чествовать чемпионов КХЛ в Кремле. Его слова приводит Legalbet.

Тренер предложил приглашать команду, которая выиграла Кубок Гагарина, в Кремль, на встречу с президентом. «Поздравление в Кремле было бы особенным моментом для команды. Думаю, это была бы крутая традиция. В НХЛ ребята посещают Белый дом, общаются с президентом. Для российского правительства было бы здорово принять чемпионов в Кремле», — сказал Пелино.

«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина в 2026 году, переиграв в финальной серии турнира казанский «Ак Барс» со счетом 4-2. Для ярославского клуба этот трофей стал вторым подряд. Годом ранее железнодорожники одолели в финале «Трактор» (4-1).

Ранее стало известно о планах назвать в честь «Локомотива» улицу, площадь или проспект в Ярославле. «Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.