19:24, 27 мая 2026Мир

В Финляндии обратились с призывом к ЕС после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны осудить удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). С таким призывом выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Ни единого слова осуждения от лидеров ЕС. Международное право применяется только к западным союзникам или ко всем нациям? ЕС должен был иметь смелость и признать, что действия Украины в Луганске неприемлемы. Но теперь кажется, что ЕС во что бы то ни стало хочет пойти на эскалацию в отношениях с Россией», — сказал он.

Также Мема заявил, что отказ ряда европейских стран эвакуировать дипломатов из Киева он рассматривает как использование сотрудников дипмиссий в качестве «живого щита».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные шаги «не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ».

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

