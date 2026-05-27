19:26, 27 мая 2026

Туристку с примотанными к ногам черепахами задержали в аэропорту Азии

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: needtoknow.co.uk

Туристку задержали с 58 примотанными к ногам черепахами в аэропорту Китая. Об этом пишет издание Need To Know.

Женщина прилетела из Гонконга в Шэньчжэнь. Сотрудники таможни заметили подозрительные предметы, спрятанные под платьем пассажирки. В итоге они обнаружили, что к ее бедрам привязаны 58 рептилий. Кроме того, от черепах исходил резкий неприятный запах.

Туристку задержали. Было установлено, что она хотела ввезти 15 красноногих черепах и 43 черепахи Германа. Оба вида включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее туристы засунули трех обезьянок в трусы, попытались сесть на самолет и попались. По словам властей, оценочная стоимость этих животных на черном рынке превышает 5,1 тысячи фунтов стерлингов (492 тысячи рублей).

