Туристы засунули трех обезьянок в трусы, попытались сесть на самолет и попались

Двое туристов засунули трех обезьянок в трусы, попытались сесть на самолет до Доминиканы и попались полиции. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

27-летняя женщина и 26-летний мужчина привлекли внимание сотрудников безопасности аэропорта имени Рафаэля Нуньеса в Картахене, Колумбия, своим странным поведением. Офицеры провели дополнительную проверку пары и нашли в их нижнем белье двух белолобых капуцинов и детеныша красного ревуна, который не выжил из-за удушья.

Путешественников арестовали, а капуцинов передали ветеринарам. По словам властей, оценочная стоимость этих животных на черном рынке превышает 5,1 тысячи фунтов стерлингов (492 тысячи рублей). Задержанным предъявили обвинения в незаконной эксплуатации природных ресурсов и контрабанде диких животных, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мужчина укусил обезьянку за ухо, засунул ее в шорты и попал на видео в Таиланде. Это произошло 15 мая на пляже туристического района Джомтьен в Паттайе.