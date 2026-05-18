Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 18 мая 2026Путешествия

Туристы засунули трех обезьянок в трусы, попытались сесть на самолет и попались

Двое туристов засунули трех обезьянок в трусы и попались в аэропорту Колумбии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Двое туристов засунули трех обезьянок в трусы, попытались сесть на самолет до Доминиканы и попались полиции. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

27-летняя женщина и 26-летний мужчина привлекли внимание сотрудников безопасности аэропорта имени Рафаэля Нуньеса в Картахене, Колумбия, своим странным поведением. Офицеры провели дополнительную проверку пары и нашли в их нижнем белье двух белолобых капуцинов и детеныша красного ревуна, который не выжил из-за удушья.

Путешественников арестовали, а капуцинов передали ветеринарам. По словам властей, оценочная стоимость этих животных на черном рынке превышает 5,1 тысячи фунтов стерлингов (492 тысячи рублей). Задержанным предъявили обвинения в незаконной эксплуатации природных ресурсов и контрабанде диких животных, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мужчина укусил обезьянку за ухо, засунул ее в шорты и попал на видео в Таиланде. Это произошло 15 мая на пляже туристического района Джомтьен в Паттайе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В российско-китайской торговле произошел перелом

    Россиянин выслушал приговор за вербовку агентов для ВСУ

    В России заявили о «спустившихся на землю» из-за СВО США

    В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

    Способность Каллас договориться с Россией оценили

    Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

    В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

    Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

    На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok