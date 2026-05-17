Мужчина укусил обезьянку за ухо, запихнул ее в шорты и попал на видео в Таиланде

The Pattaya News: Иностранец запихнул детеныша обезьяны в шорты в Таиланде

Жители Таиланда раскритиковали иностранца, который издевался над обезьянкой — он покусал ее и запихнул в шорты. О случившемся сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло 15 мая на пляже туристического района Джомтьен в Паттайе. Очевидцы заметили, как высокий мужчина без рубашки разгуливает по кварталу с детенышем обезьяны. В одном из баров он достал животное из шортов и укусил за ухо у всех на виду — этот момент попал на видео 40-летней таиландки.

Женщина рассказала, что примат неоднократно пытался сбежать, но отдыхающий ловил его и бил. «Мне стало жаль обезьяну. Это выглядело как пытка», — добавила свидетельница событий.

На данный момент местная полиция не предъявила официальных обвинений мужчине. Власти, в том числе сотрудники природоохранных органов, не делали публичных заявлений о том, находилась ли обезьяна в законной собственности или офицерами предприняты какие-либо действия по спасению животного.

