Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:10, 17 мая 2026Из жизни

Мужчина укусил обезьянку за ухо, запихнул ее в шорты и попал на видео в Таиланде

The Pattaya News: Иностранец запихнул детеныша обезьяны в шорты в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Жители Таиланда раскритиковали иностранца, который издевался над обезьянкой — он покусал ее и запихнул в шорты. О случившемся сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло 15 мая на пляже туристического района Джомтьен в Паттайе. Очевидцы заметили, как высокий мужчина без рубашки разгуливает по кварталу с детенышем обезьяны. В одном из баров он достал животное из шортов и укусил за ухо у всех на виду — этот момент попал на видео 40-летней таиландки.

Женщина рассказала, что примат неоднократно пытался сбежать, но отдыхающий ловил его и бил. «Мне стало жаль обезьяну. Это выглядело как пытка», — добавила свидетельница событий.

На данный момент местная полиция не предъявила официальных обвинений мужчине. Власти, в том числе сотрудники природоохранных органов, не делали публичных заявлений о том, находилась ли обезьяна в законной собственности или офицерами предприняты какие-либо действия по спасению животного.

Ранее леопард растерзал ребенка на дороге к храму. Трагический инцидент произошел 10 мая на дороге к святилищу Нагамале в штате Карнатака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 73-летием

    В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

    В Минобороны Германии высказались о скором мире на Украине

    В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

    В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

    Врач предупредила о губительных для сердца привычках

    В Узбекистан попытались ввезти сотни килограммов гашиша внутри экскаватора

    Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok