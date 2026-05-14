05:02, 14 мая 2026

Леопард растерзал ребенка на дороге к храму

В Индии леопард убил мальчика, который шел с семьей в храм
Антонина Черташ
Фото: Alexander Khitrov / Shutterstock / Fotodom

В Индии леопард набросился на десятилетнего мальчика, шедшего с семьей к храму, и утащил его в лес. Об этом сообщает Deccan Herald.

Трагический инцидент произошел 10 мая на дороге к святилищу Нагамале в штате Карнатака. Хищник внезапно выскочил на дорогу, схватил ребенка за шею, оттащил на 50 метров в заросли и растерзал. Мальчика звали Харшит, он жил в Бангалоре и был в паломнической поездке вместе с родными.

Мать мальчика Павитра обвинила власти в бездействии. «Ни водители, ни сотрудники лесного департамента не предупредили нас о диких животных. На маршруте нет никаких предупреждающих знаков. Если бы на тропе были охранники, жизнь моего сына можно было бы спасти», — заявила она. Паломники утверждают, что за вход в храмовый парк берется плата, но эти средства не идут на обеспечение безопасности.

Это не первое нападение в этом районе: 21 января жертвой дикой кошки стал мужчина, а 10 февраля пострадал восьмилетний ребенок. После трагического происшествия власти временно запретили паломникам подниматься в холмы пешком, маршрут теперь доступен только на автобусах. Сотрудники департамента лесного хозяйства вместе с отрядом по отлову леопардов прочесывают местность с помощью трех дронов, чтобы выследить хищника.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне леопард набросился на новорожденную девочку, спавшую во дворе, и утащил ее в зубах. Хоть девочку и смогли забрать у хищника, он успел смертельно ее ранить.

