05:00, 30 марта 2026

Леопард утащил новорожденного ребенка из кроватки

Антонина Черташ
Фото: Bjorn Harders / Shutterstock / Fotodom

В индийской деревне леопард набросился на новорожденную девочку, спавшую во дворе, и утащил ее в зубах. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в деревне Минаухни, штат Уттар-Прадеш, вечером во вторник, 24 марта. Леопард проник на территорию дома примерно в восемь часов вечера, когда мать готовила ужин на кухне, а ее дочь лежала в кроватке во дворе. Хищник схватил младенца и попытался скрыться. Мать девочки успела заметить леопарда и поднять тревогу.

Услышав крики матери, отец и соседи бросились на помощь. Испугавшись шума, леопард выронил ребенка недалеко от дома и убежал в ближайший лес. Девочка была еще жива, когда родные нашли ее. Ее экстренно госпитализировали, однако травмы от когтей и зубов зверя оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за день растерзали двух человек. В местах нападений власти усилили патрулирование и установили фотоловушки и видеокамеры.

