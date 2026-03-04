Тигры растерзали двух человек за 12 часов

В Индии тигры растерзали двух человек за 12 часов в одном округе

В индийском штате Махараштра тигры за день растерзали двух человек. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Оба нападения произошли в течение 12 часов в округе Чандрапур 27 и 28 февраля. Вечером в пятницу 60-летний Кашинат Лонбале из деревни Варнат отправился в лес за дровами и не вернулся. Позже его нашли без признаков жизни со следами нападения дикой кошки.

Утром в субботу тигр набросился на 45-летнюю Суниту Бхояр, которая вместе с другими рабочими собирала хлопок в поле. Женщина работала у опушки леса, когда из зарослей выскочила дикая кошка и напала на нее. Коллеги сумели прогнать животное, однако Бхояр получила тяжелые травмы. Спасти ее врачам не удалось.

В местах нападений власти усилили патрулирование и установили фотоловушки и видеокамеры. Как пишет TOI, количество жертв нападений хищных кошек в районе с начала года достигло шести человек. Одного из них задрал леопард, остальных — тигры.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад произошло нападение крупного хищника на 55-летнего мужчину. Останки индийца нашли в кустах у дороги.