В индийском штате Тамилнад крупный хищник растерзал мужчину на лесной дороге

В индийском штате Тамилнад произошло нападение крупного хищника на 55-летнего мужчину. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Пострадавшего звали Пушталь Куттан. Он исчез после визита к отцу, живущему в соседней деревне. На следующее утро изуродованные останки нашли в кустах примерно в 200 метрах от лесной дороги. По словам одного из жителей деревни, туда вели кровавые следы и обрывки одежды.

Представитель лесничества рассказал, что некоторые части тела были съедены. По его словам, на месте происшествия установили фотоловушки. Предполагается, что они помогут определить, кто именно растерзал мужчину — тигр или леопард.

После случившегося жители устроили акцию протеста и потребовали поймать зверя-людоеда.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина пошел ловить крабов в заповедник Сундарбан и стал жертвой тигра. Хищник утащил его в чащу.

