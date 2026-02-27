Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:03, 27 февраля 2026Из жизни

Хищник растерзал мужчину на лесной дороге

В индийском штате Тамилнад крупный хищник растерзал мужчину на лесной дороге
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ShutterBugMonk / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Тамилнад произошло нападение крупного хищника на 55-летнего мужчину. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Пострадавшего звали Пушталь Куттан. Он исчез после визита к отцу, живущему в соседней деревне. На следующее утро изуродованные останки нашли в кустах примерно в 200 метрах от лесной дороги. По словам одного из жителей деревни, туда вели кровавые следы и обрывки одежды.

Представитель лесничества рассказал, что некоторые части тела были съедены. По его словам, на месте происшествия установили фотоловушки. Предполагается, что они помогут определить, кто именно растерзал мужчину — тигр или леопард.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

После случившегося жители устроили акцию протеста и потребовали поймать зверя-людоеда.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина пошел ловить крабов в заповедник Сундарбан и стал жертвой тигра. Хищник утащил его в чащу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Российская тревел-блогерша показала количество купленных на тысячу рублей товаров в США

    В Британии заявили о провале плана Каллас после переговоров в Женеве

    Названы самые бесполезные услуги автосервиса

    Стало известно о беспокойстве Зеленского из-за речи Трампа

    Украинский военный рассказал о мерзком поступке ТЦК

    Экс-сотрудник СБУ нашел связь жены Зеленского с Эпштейном

    Алаудинов рассказал об изменениях среди иностранных наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok