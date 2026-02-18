Тигр утащил рыбака в лес

В Индии тигр напал на мужчину, который ловил крабов, и утащил его в лес

В Индии мужчина пошел ловить крабов в заповедник и стал жертвой тигра. Об этом сообщает The Telegraph India.

Трагический случай произошел в штате Западная Бенгалия в начале февраля. 35-летний Прадип Мондал отправился с двумя другими рыбаками в мангровые заросли в Национальном парке Сундарбан. Его товарищи рассказали, что они вместе зашли в лес Чамта, а через два дня на Мондала напал хищник и утащил его в чащу. Прибывшие на место сотрудники лесного департамента не обнаружили следов нападения и не смогли найти останки мужчины.

По данным правозащитной организации APDR, это уже четвертый случай нападения тигров на рыбаков в регионе в этом году: двое не выжили, один пострадал, а Мондал до сих пор числится пропавшим без вести.

Чиновники заявляют, что та часть леса, где произошло нападение, относится к охраняемому ядру заповедника, где любая человеческая деятельность запрещена. Поэтому против рыбаков могут предпринять административные меры. Компенсации полагаются только тем, кто имеет официальное разрешение на вылов в буферной зоне.

Брат пропавшего рассказал, что Мондал вернулся в родную деревню два года назад, чтобы ухаживать за больными родителями. По его словам, ему приходилось рыбачить из‑за отсутствия другой работы.

Ранее сообщалось, что в лесном овраге недалеко от города Найнитал, Индия, нашли растерзанную пожилую женщину. На ее теле были глубокие раны, которые обычно остаются на жертвах хищных кошек.