Из жизни
05:02, 9 февраля 2026Из жизни

Неизвестный хищник растерзал 60-летнюю женщину

В Индии 60-летняя женщина стала жертвой неизвестного хищника
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В лесном овраге недалеко от города Найнитал, Индия, нашли растерзанную пожилую женщину. Об этом пишет Times of India.

60-летняя Ганга Деви отправилась в лес за кормом для скота. Она должна была вернуться вечером, одного этого не произошло, и родственники стали переживать. Они сообщили о пропаже Департаменту лесного хозяйства, началась поисковая операция.

Останки женщины нашли в трех километрах от дома следующим утром. На ее теле были глубокие раны, которые обычно остаются на жертвах хищных кошек. Кто именно растерзал Деви: тигр или леопард — неизвестно.

Это уже четвертое подобное нападение в районе за последние два месяца. В связи с этим местные жители призвали власти усилить патрулирование близлежащих лесов и установить ловушки для хищников.

Ранее сообщалось, что в штате Аруначал-Прадеш, Индия, полицейский стал жертвой тигра. Хищник столкнул его с мотоцикла и, по словам очевидцев, утащил в лес.

