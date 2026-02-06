Тигр столкнул полицейского с мотоцикла и растерзал его

В штате Аруначал-Прадеш, Индия, полицейский на мотоцикле стал жертвой тигра. Об этом сообщает The Hindu.
Хищник напал на сотрудника полиции Чиксенга Манпанга, когда тот возвращался домой со службы. Тигр столкнул его с мотоцикла и, по словам очевидцев, утащил в лес. Там позже власти и нашли растерзанного Манпанга. Его уже было невозможно спасти.
Лесной департамент отметил, что давно наблюдает в районе происшествия двух тигров. Его сотрудникам было поручено найти и отловить опасных хищников.
Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал 75-летнего фермера в заповеднике Тадоба–Андхари. Он набросился на мужчину, когда тот зашел в лес справить нужду.