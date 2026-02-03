Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 3 февраля 2026Из жизни

Фермер зашел в лес по нужде и стал жертвой тигра

В Индии тигр растерзал пожилого фермера, зашедшего в лес по нужде
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Индии тигр растерзал 75-летнего фермера в заповеднике Тадоба–Андхари. Об этом сообщает Times of India.

Уддхав Варлу Мохурле работал на своей ферме перед рассветом. Около 4:30 по местному времени он зашел в лес по нужде. Там его и настиг тигр. О произошедшем с пожилым мужчиной сообщили жители близлежащей деревни.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Их так много, просто мурашки по коже» В 2025 году звери ополчились на людей и убивают их десятками. Как так вышло?
«Их так много, просто мурашки по коже»В 2025 году звери ополчились на людей и убивают их десятками. Как так вышло?
23 декабря 2025

Мохурле стал третьей жертвой тигров и леопардов в этом районе с начала года. Власти призвали местных жителей не гулять в лесу ранним утром и поздним вечером.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел школьницу недалеко от тигриного заповедника в штате Уттар-Прадеш. Одна ее рука была оторвана, на груди и животе отсутствовали куски плоти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В США предупредили о «красной линии» России

    Пятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге

    Фермер зашел в лес по нужде и стал жертвой тигра

    Мужчине подсказали способы сделать секс жестче

    В Британии раскрыли план Стармера по сохранению власти

    В подполье заявили об осознании украинцами одного факта

    Предсказана судьба Зеленского после завершения украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok