Фермер зашел в лес по нужде и стал жертвой тигра

В Индии тигр растерзал пожилого фермера, зашедшего в лес по нужде

В Индии тигр растерзал 75-летнего фермера в заповеднике Тадоба–Андхари. Об этом сообщает Times of India.

Уддхав Варлу Мохурле работал на своей ферме перед рассветом. Около 4:30 по местному времени он зашел в лес по нужде. Там его и настиг тигр. О произошедшем с пожилым мужчиной сообщили жители близлежащей деревни.

Мохурле стал третьей жертвой тигров и леопардов в этом районе с начала года. Власти призвали местных жителей не гулять в лесу ранним утром и поздним вечером.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел школьницу недалеко от тигриного заповедника в штате Уттар-Прадеш. Одна ее рука была оторвана, на груди и животе отсутствовали куски плоти.

