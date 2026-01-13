Реклама

Тигр растерзал школьницу

Антонина Черташ
Фото: Sergio Pitamitz / VWPics / Universal Images Group via Getty Images

В Индии школьница стала жертвой тигра. Об этом сообщает Times of India.

Случай произошел недалеко от тигриного заповедника в штате Уттар-Прадеш. По предварительной версии, хищник напал на 14-летнюю Гудди Чаухари, когда та работала на поле сахарного тростника. Она ушла из дома вместе с сестрой, однако та вернулась одна.

«Мою племянницу затащил в лес и съел тигр», — заявил дядя девочки. Местные жители всю ночь искали пропавшую школьницу. Ее останки нашли лишь утром в лесу. По всем признакам Чаухари растерзал дикий зверь: на месте обнаружили сандалии, разбросанную одежду, а в нескольких метрах — изувеченное тело. Одна рука была оторвана, на груди и животе отсутствовали куски плоти.

Лесничий Сунил Рао заявил, что нападение было совершено тигром или леопардом. Он призвал жителей не ходить в лесную зону. Полиция и лесная охрана усилили патрулирование района.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал мужчину, который вместе с сестрой отправился в лес за дровами. Хищник схватил индийца и утащил в лес.

