Тигр растерзал мужчину на глазах у сестры

В Индии тигр утащил в лес 60-летнего мужчину на глазах у его сестры

В Индии тигр растерзал мужчину, который вместе с сестрой отправился в лес за дровами. Об этом сообщает Metro Vaartha.

60-летний Маран пошел с сестрой за дровами в лесной массив Вандикадаву. Около реки на границе со штатом Карнатака на них набросился тигр. Хищник схватил Марана и утащил в чащу на глазах у сестры. Департамент лесного хозяйства организовал поисковую операцию. Пожилого мужчину нашли еще живым, однако спасти его не удалось.

Местные жители устроили акцию протеста возле здания департамента. Они заявили, что хищники уже нападали на скот в районе, однако чиновники ничего не предприняли. Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Джамму и Кашмир леопард растерзал ребенка. Хищник утащил в джунгли пятилетнюю девочку.