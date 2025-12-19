Леопард утащил в лес пятилетнюю девочку

В Индии пятилетняя девочка стала жертвой леопарда

В индийском штате Джамму и Кашмир леопард растерзал ребенка. Об этом сообщает сайт Greater Kashmir.

Леопард напал на пятилетнюю дочь жителя штата Реяза Ахмада вечером во вторник, 16 декабря, возле ее дома в деревне Кхирам округа Анантнаг. После нападения хищник утащил жертву в кусты в близлежащем лесу. Обнаружив пропажу ребенка, родители и их соседи подняли тревогу и вместе с полицией и лесным департаментом начали интенсивные поиски. Когда девочку отыскали, помочь ей было уже нельзя.

Леопарда найти не удалось, что вызвало панику среди населения, жалующегося на частые появления хищников у поселений. В район направили специальные команды для поимки животного. Власти призвали местных жителей соблюдать осторожность, особенно в вечернее и ночное время.

Ранее в индийском штате Уттаракханд лесная служба поймала тигра-людоеда, который держал в страхе жителей нескольких деревень. Хищника неоднократно замечали возле домов.